Политика
В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиНакануне.Ru 18:23
Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
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Премиальный купе-кросс от GM рассекретили на официальных снимках
Официальный показ Baojun RC-6 намечается до конца нынешнего года.
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Политика
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АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4
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