Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиНакануне.Ru 18:23

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Руководство МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании дел, связанных с наркотиками

Эхо Москвы14:01

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Газета.Ru12:36

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

РИА Новости09:19

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Российская газета10:04

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

ТАСС09:39

МВД будет жёстко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

Говорит Москва09:26

МВД пообещало «жесткие меры» к сотрудникам за провокации с наркотиками

РБК10:40
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