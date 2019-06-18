В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиНакануне.Ru 18:23

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

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