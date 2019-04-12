Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцевИзвестия вчера в 18:23
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом 15 апреля она рассказала в интервью газете «Коммерсант».
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Конгресс запросил данные у банков, чтобы найти связи Трампа с Россией
Конгрессмены не оставляют попытки все же установить связи главы американского государства Дональда Трампа с Россией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Финансы
Россия увеличила вложения в облигации США на 10%
В феврале Россия увеличила вложения в облигации США на $1,3 млрд, следует из сообщения американского Минфина.
Обновлено в 01:58
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Энергетика
США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти
"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено вчера в 15:45
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Транспорт
В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы
Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Обновлено вчера в 08:06
Авто
Новый роскошный минивэн Lexus LM представлен в Шанхае
Компания Lexus представила на автосалоне в Шанхае новый роскошный минивэн LM, ставший первой моделью бренда в этом типе кузова.
Обновлено в 01:41
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Главный военный прокурор Украины покинул страну
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, заявил в своем Facebook журналист Василий Крутчак.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа
Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 02:02
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
МКБ даст ЧТПЗ кредит на 4 млрд рублей
Московский кредитный банк (МКБ) и Группа ЧТПЗ заключили кредитный договор на сумму 4 млрд рублей сроком до трех лет.
Обновлено в 02:00
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар. Видео возгорания появилось в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:28