Общество
В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»РИА Новости 12:43
МВД по Мордовии объяснило, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции "Бессмертный полк" 9 мая два одинаковых портрета: Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда.
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МВД по Мордовии ответило по поводу одинаковых портретов на Бессмертном полку
Московский Комсомолец13:25
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В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
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Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
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Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
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Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
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Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
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Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России
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