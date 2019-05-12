Общество

В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»РИА Новости 12:43

МВД по Мордовии объяснило, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции "Бессмертный полк" 9 мая два одинаковых портрета: Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда.
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В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

РИА Новости12:43

МВД объяснило одинаковые портреты у генерала и прокурора на «Бессмертном полку»

Lenta.ru13:34

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48

МВД по Мордовии ответило по поводу одинаковых портретов на Бессмертном полку

Московский Комсомолец13:25

Чиновники в Мордовии пронесли на шествии «Бессмертного полка» фотографии одного и того же ветерана

Эхо Москвы04:00

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

В МВД Мордовии объяснили появление одинаковых портретов ветерана в руках силовиков и епископа

URA.Ru13:31
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
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Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

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В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
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Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

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