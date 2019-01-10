с чего всё началось

Ранее в социальных сетях распространилось видео с похоронной процессией в Амурске. Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.

Политика Политика В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Политика Политика ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.

Общество Общество Глава Amazon объявил о разводе с супругой Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.

Происшествия Происшествия В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Рогозин рассказал о новой стратегии Роскосмоса "Роскосмос" в этом году примет новую стратегию развития, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Происшествия Происшествия В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.

Политика Политика Законопроект, запрещающий передачу Курил Японии, внесен в Госдуму Законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд «Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.

Происшествия Происшествия В Петербурге с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел На Дворцовой площади Санкт-Петербурга с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД.

Общество Общество Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру» Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM, в него входят журналы Elle, Maxim, «Вокруг света») Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру».

Происшествия Происшествия Скелет человека 25-летней давности обнаружили в шахте лифта в Москве

Происшествия Происшествия ФСБ показала кадры задержания банды, поставлявшей в Россию героин

Происшествия Происшествия Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.

Здоровье Здоровье Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.

Общество Общество Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).

Экономика Экономика В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Экономика Экономика Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».

Происшествия Происшествия Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.

Политика Политика Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Танки преодолели по морю расстояние в 4,5 тыс. км и прибыли во Владивосток. По железной дороге технику доставят в подмосковный Наро-Фоминск.

Армия и оружие Армия и оружие В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы В Центральноафриканской республике (ЦАР) заявили о возможности размещения российской военной базы.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона» Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.

Политика Политика Турция отказалась подчиняться требованию США 5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции — отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений Токио о Курилах