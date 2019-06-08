В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»Известия вчера в 16:20

с чего всё началось

О задержании Голунова на Цветном бульваре в Москве стало известно ранее, 7 июня. По данным полиции, у 36-летнего мужчины при себе были пять свертков с порошкообразным веществом.

В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»

Гаджеты Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Политика Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Футбол «Айнтрахт» нашел замену перешедшему в «Реал» Йовичу Как сообщает Sport1, немецкий клуб видит в молодом сербе замену Луке Йовичу, который был продан в «Реал».

Политика В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену В Раде призвали судить первых двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

Общество Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Космос «Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере 29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.

Футбол «Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем» "Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Происшествия Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".

Политика Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Общество В эту субботу «желтые жилеты» снова хотят попасть на Елисейские поля Ранее наиболее решительно настроенные "жилеты" уже пытались несколько раз пробиться на Елисейские поля, но каждый раз на подступах их блокировали полицейские.

Происшествия Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.