В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела ГолуноваРБК 11:49

Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.

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Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

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