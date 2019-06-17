Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела ГолуноваРБК 11:49
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.РИА Новости10:27
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