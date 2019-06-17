В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВДИзвестия 11:40

Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.

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Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.

В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД

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