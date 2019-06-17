Происшествия

В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВДИзвестия 11:40

Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова

Московская полиция в понедельник опровергла информацию некоторых СМИ о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости10:27

Подробнее о событии

Сотрудники УВД по ЗАО массово уволились

MOS.news14:26

Сотрудники работавшего с Голуновым отдела УВД ранее пресекли деятельность наркокартеля из Эквадора

RT на русском11:30

Московские полицейские массово захотели уволиться

Lenta.ru09:02

МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова

РИА Новости10:27

В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

Интерфакс10:22

Полиция объяснила данные о массовом увольнении из задержавшего Голунова УВД

Газета.Ru10:33

Столичная полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по ЗАО

Агентство Москва10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Экономика

Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей

«Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Футбол

Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo.
Обновлено в 19:02
Общество

Томичу без них не обойтись: 8 главных приложений для города

Сложно отрицать, что в современном мире, не важно, живете ли вы в Нью-Йорке, Сингапуре или Томске, невозможно обойтись без мобильного телефона.
Обновлено в 05:30
Футбол

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Политика

Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Общество

Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено в 17:00
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Политика

Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Футбол

Сергей Прядкин: «Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей»

Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Политика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Экономика

"Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Союз" до уровня "ruBBB-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка Союз (АО) до уровня ruBBB -, прогноз стабильный.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Технологии

The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)

На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное