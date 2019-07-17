Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в МосквеRT на русском 07:30
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
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Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Политика
Мосгоризбирком прибавил в безотказности
Незарегистрированных кандидатов стало вдвое меньше по сравнению с прошлыми выборами в МГД Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Волочкова показала синяки и ссадины после репетиций нового шоу
Заглянув на репетицию звезды, наши корреспонденты с ужасом обнаружили на ее теле синяки и ссадины.
Обновлено в 04:06
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Финансы
Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США
Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа
В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Наука
Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером
Обновлено в 11:09
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59