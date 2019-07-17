Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в МосквеRT на русском 07:30

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
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Неизвестные задержали в Москве женщину после покупки лекарства для сына

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В Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка за покупку незарегистрированного в России препарата от судорог

Новая газета04:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
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В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
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Зеленский рассказал, кому доверяет

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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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