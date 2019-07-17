Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

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