Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителейКоммерсантъ 07:46
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
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МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Псковская Лента Новостей07:52
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