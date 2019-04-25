Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНРТелеканал Санкт-Петербург 18:31
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса. Информацию об этом разместили на официальном сайте МВД России. В сообщении указано, что такой порядок определен гуманитарными побуждениями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия
Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Политика
В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Энергетика
В Польше призвали «Транснефть» принять меры для возобновления транзита
Как сообщает БЕЛТА, польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN обратился к российской компании «Транснефть» с предложением предпринять необходимые меры для того, чтобы возобновить поставки качественного сырья.
Обновлено в 19:49
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Политика
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Политика
Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя
В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 22:13
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Экономика
Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов
В документе указано, что ФТК может выставить претензии на три миллиарда долларов, однако в итоге сумма может возрасти и до пяти миллиардов.
Обновлено в 20:39
Политика
Руанда откроет совместно с Россией центр ядерной физики
Руанда планирует открыть совместный с российской госкорпорацией «Росатом» центр ядерной физики и технологий (ЦЯФТ) и запустить первый ядерный реактор.
Обновлено в 17:48
Политика
В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев
Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено в 21:57
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19
Футбол
Зидан составил «черный список» игроков «Реала»
По информации El Confidencial, наставник "сливочных" Зинедин Зидан составил список членов команды, которые будут неугодны клубу в предстоящем сезоне.
Обновлено в 17:31
Футбол
Гроза сорвала проведение матча чемпионата Голландии
В чемпионате Голландии "ПЕК Зволле" и "Гронинген" досрочно завершили матч из-за непогоды.
Обновлено в 17:38
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57