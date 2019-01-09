Происшествия
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.
Lenta.ruвчера в 22:55
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Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
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Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
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Экономика
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 05:53
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России
Производители смартфонов Apple и Samsung повысили цены на товары в России. Об этом стало известно в среду.
Обновлено в 01:28
Энергетика
Бензин в России снова начал дорожать
Розничные цены на наиболее популярные виды топлива выросли за новогодние каникулы практически на всех АЗС крупных компаний, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные игроков рынка.
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможности обмена Уилана на Бутину
Возможность обмена задержанного по обвинению в шпионаже американского гражданина Пола Уилана на арестованную в США Марию Бутину прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе
Обновлено в 01:10
Общество
В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные
Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов считает необходимым разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Москве жестоко избили муниципального депутата
Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Рассказавшего о пытках в ярославской колонии бывшего заключенного задержали
Сотрудники полиции задержали в Ярославле бывшего заключенного Руслана Вахапова, который ранее пожаловался на пытки в местной колонии.
Обновлено в 05:38
Политика
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Обновлено вчера в 08:27
Политика
Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто
"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте
Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
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Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи
Читайте материал: "Власти объяснили отказ в матпомощи сестре погибшей в Магнитогорске"
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