Происшествия
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.
Lenta.ruвчера в 22:55
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Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году
В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.
Обновлено в 00:50
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В аэропорту Внуково найден мертвым пассажир
В аэропорту Внуково нашли тело одного из пассажиров.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области
В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Почта России» доставит пошлины
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России
С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»
США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Экономика
Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР
Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в августе 2019 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его знакомого.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В очередь: ирландцы тоже хотят видеть Уилана
«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — передает ТАСС заявление ирландских дипломатов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом
Обновлено в 04:33
Происшествия
DM: в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота
Беспилотный автомобиль американского производителя электрокаров Tesla "задавил" рекламного робота российской компании Promobot.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Политика
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.
Обновлено в 03:49
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в марте
Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Политика
Песков не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на Бутину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в РФ Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину, но заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.
Обновлено в 04:17
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с «Коламбусом»
Американский ресторан High Bank Distillery пообещал российскому нападающему "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину пожизненный запас водки в том случае, если он продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Песков опроверг сообщения о возможности вмешательства России в выборы в Израиле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в израильских СМИ информацию о том, что Россия якобы может каким-то образом повлиять на выборы, которые назначены на апрель, в том числе и через киберпространство.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Бумаги «Русала» и En+ упали на фоне новостей о санкциях
Акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подешевели на фоне новостей о предложении представителей Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:50
Транспорт
В Москве удвоился штраф за неоплату парковки
С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Происшествия
Охотник в ХМАО принял сына за лося и застрелил его
Обновлено в 04:10
Энергетика
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо
Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо.
Обновлено в 01:51