Около 30 тыс. поддельных купюр изъяли полицейские с начала прошлого года в России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, самой популярной у фальшивомонетчиков остается пятитысячная купюра.

с чего всё началось

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

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