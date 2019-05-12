Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаковРБК вчера в 21:59
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. В ведомстве сообщили, что на официальном сайте Росстандарта нет информации о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать уменьшенные дорожные знаки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Космос
Конец «Бурана». Как погиб великий советский проект
Последним великим успехом советской космонавтики стал полет космического корабля многоразового использования «Буран», состоявшийся 15 ноября 1988 года.
Обновлено вчера в 17:04
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей
Форвард сборной Чехии: «Россия состоит из суперзвёзд»
В преддверии матча Чехия - Россия один из лидеров чешского коллектива Томаш Зохорна подчеркнул, что знает о силе российской команды.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Изменены правила получения детских пособий
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Boeing испытала парашютную систему космического корабля Starliner
Американская компания Boeing успешно испытала парашютную систему посадочной капсулы космического корабля CST-100 Starliner.
Обновлено в 01:14
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено 10 мая в 06:07
Космос
В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО
Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.
Обновлено 10 мая в 14:44
Шоу-бизнес
В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»
Отец Павел отметил, что светское общество лояльно относится к связи мужчин в возрасте с молодыми девушками, но он остается консервативным в этом вопросе.
Обновлено в 01:22
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Транспорт
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Народные приметы верхнеуслонцам на 12 мая
В 12-й день мая лечили людей от лихорадок, чтобы они не сушили человеческой крови, не ходили по жилам, не наводили опухоли, не ломали костей, не воротили суставов, чтобы был крестьянин от воды светел да от земли чист.
Обновлено в 00:20
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено вчера в 06:54
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Россия - Австрия
Стартовое вбрасывание в матче между Россией и Австрией состоится в 13:15 по Москве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено 10 мая в 23:51
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье
Как в мегаполисе повторить рекорд 123-летнего Аппаза Илиева
Признанный самым пожилым россиянином 123-летний Аппаз Илиев, который скончался 10 мая, рассказывал журналистам, что никогда не курил, не употреблял алкоголь, избегал приема лекарств, ел овощи только со своего огорода и пил родниковую воду.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24