Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаковРБК вчера в 21:59

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. В ведомстве сообщили, что на официальном сайте Росстандарта нет информации о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать уменьшенные дорожные знаки.
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В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Газета.Ruвчера в 20:32

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Вести.Ruвчера в 22:00

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

РБКвчера в 21:59

В МВД предупредили о росте ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

URA.Ruвчера в 20:43

Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП, предупредило россиян МВД

Эхо Москвы04:00

МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Коммерсантъвчера в 20:28

В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП

ТАССвчера в 20:00
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