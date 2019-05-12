В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаковРБК вчера в 21:59

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. В ведомстве сообщили, что на официальном сайте Росстандарта нет информации о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать уменьшенные дорожные знаки.

Экономика Благодаря поддержке миллиардера Occidental Petroleum купила Anadarko Благодаря поддержке миллиардера Occidental Petroleum купила Anadarko В конце недели американская нефтяная компания Occidental обошла одного из лидеров мирового рынка, корпорацию Chevron в борьбе за другую американскую нефтяную компанию Anadarko.

Политика В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.

Хоккей Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Армия и оружие В ДНР сбили два украинских беспилотника Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Происшествия Десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе В центре Турции в результате стрельбы в одном из кафе пострадали по меньшей мере 10 человек.

Политика На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Происшествия Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.

Шоу-бизнес Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.

Экономика Названы страны с самым дешевым жильем у моря Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.

Происшествия В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет Airbus A321, который направлялся в Уфу, 12 мая приземлился в аэропорту Краснодаре.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Наука Ученые выяснили, кто больше сплетничает Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Происшествия Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области. Запись предоставлена МЧС России.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.