Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»RT на русском 14:09

В управлении МВД по Мордовии объяснили, почему министр внутренних дел региона Юрий Арсентьев во время акции «Бессмертный полк» нёс такой же портрет, как и прокурор Александр Филимонов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

РБК15:30

В МВД по Мордовии объяснили, почему силовики несли одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

БИЗНЕС Online14:46

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48

МВД объяснило одинаковые портреты у генерала и прокурора на «Бессмертном полку»

Lenta.ru13:34

Чиновники в Мордовии пронесли на шествии «Бессмертного полка» фотографии одного и того же ветерана

Эхо Москвы04:00

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

В Мордовии объяснили два одинаковых портрета на акции «Бессмертный полк»

РИА Новости12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено в 13:55
Наука

Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает

Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Космос

Пермский Планетарий отметил всемирный день астрономии

Пермский планетарий, как оплот популяризации астрономии на широкие массы в Перми, не отстает от всемирного праздника и приобщает всех желающих к насыщенной культурно-астрономической программе.
Обновлено в 02:46
Футбол

Александр Дюков: «Исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.
Обновлено в 14:39
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Политика

В Индии сообщили о предложении от США по THAAD «взамен С-400»

THAAD Несколько месяцев назад министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, совершив визит в США, заявила, что Вашингтон "учитывает интересы Индии" и не станет применять санкционный пакет CAATSA за военно-техническое сотрудничество с РФ в плане закупки С-400 "Триумф".
Обновлено в 08:01
Общество

Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Наука

Украшения-контрацептивы проходят первые тесты

Обновлено в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное