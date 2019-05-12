Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»RT на русском 14:09

В управлении МВД по Мордовии объяснили, почему министр внутренних дел региона Юрий Арсентьев во время акции «Бессмертный полк» нёс такой же портрет, как и прокурор Александр Филимонов.
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В Мордовии объяснили два одинаковых портрета на акции «Бессмертный полк»

РИА Новости18:20

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

Эхо Москвы18:04

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

В МВД по Мордовии объяснили, почему силовики несли одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

БИЗНЕС Online14:46

МВД объяснило одинаковые портреты у генерала и прокурора на «Бессмертном полку»

Lenta.ru13:34

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

РБК15:30

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
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Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Космос

В Антарктиде обнаружен указывающий на стратегический объект «прожектор инопланетян»

Антарктида, являющаяся самым загадочным континентом на Земле, всегда привлекала внимание уфологов.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Общество

Названы средние зарплаты рабочих в Германии

Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено в 15:58
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Здоровье

Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
Политика

Во Франции попросили прекратить «антироссийскую истерию»

Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон попросил ЕС ослабить давление на Россию и прекратить "антироссийскую истерию".
Обновлено в 21:21
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Общество

В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно

Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год.
Обновлено в 20:15
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 21:01
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

В массовой аварии в Каталонии пострадали 25 человек

В Испании не менее 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием 12 автомобилей.
Обновлено в 17:30
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Общество

Кадры для Приморья: растить, искать, привлекать лучших

Денис Дега, руководитель Центра комплексной поддержки мигрантов, руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского регионального отделения «Деловой России», прокомментировал PRIMPRESS ситуацию на рынке труда Приморского края.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

«ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay

Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.
Обновлено в 19:51
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