Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»RT на русском 14:09
В управлении МВД по Мордовии объяснили, почему министр внутренних дел региона Юрий Арсентьев во время акции «Бессмертный полк» нёс такой же портрет, как и прокурор Александр Филимонов.
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Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе
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Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
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Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Экономика
Спрос на загородную недвижимость начал расти
После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
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Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
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Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.
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Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В США решили отказаться от двигателей РД-180
Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
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Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Политика
«Батькивщина» предлагает провести инаугурацию Зеленского 19 мая
Как сообщает портал Интерфакс-Украина, зампредседателя украинской партии "Батькивщина" Сергей Соболев выступил с предложением назначить проведение инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Футбол
Мохамед Салах: «Ливерпуль» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Выложились полностью, набрав 97 очков. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне, – сказал Салах в эфире Sky Sports.
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Происшествия
В Китае в результате ДТП погибло 12 человек
Двенадцать человек погибли и ещё одиннадцать получили ранения в результате опрокидывания сельскохозяйственного грузовика в провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая.
Обновлено в 15:20
Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Экономика
Косметическая компания Avon реанимирует российский бизнес
Российский рынок входит в пятерку крупнейших рынков для Avon, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор Avon Ян Зейдервельд в конце 2018 г.
Обновлено в 17:24