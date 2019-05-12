Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»RT на русском 14:09

В управлении МВД по Мордовии объяснили, почему министр внутренних дел региона Юрий Арсентьев во время акции «Бессмертный полк» нёс такой же портрет, как и прокурор Александр Филимонов.
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В Мордовии объяснили два одинаковых портрета на акции «Бессмертный полк»

РИА Новости18:20

МВД объяснило одинаковые портреты у генерала и прокурора на «Бессмертном полку»

Lenta.ru13:34

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

РБК15:30

В МВД по Мордовии объяснили, почему силовики несли одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

БИЗНЕС Online14:46

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

Эхо Москвы18:04

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48
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