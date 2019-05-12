Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»RT на русском 14:09
В управлении МВД по Мордовии объяснили, почему министр внутренних дел региона Юрий Арсентьев во время акции «Бессмертный полк» нёс такой же портрет, как и прокурор Александр Филимонов.
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