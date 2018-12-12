Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря. Об этом ночью в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге

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