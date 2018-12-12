Происшествия
В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге
В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в СтрасбургеИзвестия20:48
Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря. Об этом ночью в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Известия20:48
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Происшествия
Во время стрельбы в Страсбурге погибли два человека
Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ
В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
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Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 21:12
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В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов
Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
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Происшествия
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В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
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Происшествия
В Астраханской области взорвалась ракета С-300
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Происшествия
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В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
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В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев
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Происшествия
Семимесячный ребенок погиб в пожаре в Забайкалье
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Происшествия
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Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
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Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:28