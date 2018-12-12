Происшествия

В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге
Известия
20:48

Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря. Об этом ночью в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Известия20:48

Подробнее о событии

Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

РБК21:12

Во Франции после стрельбы в Страсбурге вводятся усиленные меры безопасности на рождественских ярмарках

Эхо Москвы21:10

Во Франции запретили митинги после стрельбы в Страсбурге

Взгляд.ру20:54

В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге

Известия20:48

МВД Франции: Три человека погибли в результате стрельбы в Страбурге

Комсомольская правда20:47

Все манифестации в Нижнем Рейне будут запрещены в среду после стрельбы в Страсбурге

ТАСС20:39

В поисках страсбургского стрелка задействованы около 350 силовиков

РИА Новости20:51
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Происшествия

Во время стрельбы в Страсбурге погибли два человека

Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 21:31
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов

Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

Обновлено в 18:29
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 21:05
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 19:59
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

Обновлено в 21:09
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

Обновлено в 21:26
Происшествия

Семимесячный ребенок погиб в пожаре в Забайкалье

Обновлено в 21:11
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 20:37
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:28
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