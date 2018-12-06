Спорт
ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру Зубкову
ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру ЗубковуРИА Новости03:53
Олимпийский комитет России (ОКР) подал в Мосгорсуд апелляцию на решение по главе Федерации бобслея России Александру Зубкову, сообщается на сайте ОКР. Мосгорсуд в ноябре удовлетворил исковые требования Зубкова об отказе в признании и исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
РИА Новости03:53
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с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.Росбалт09:28
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