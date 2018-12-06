с чего всё началось

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в Мосгорсуд апелляцию на решение по главе Федерации бобслея России Александру Зубкову, сообщается на сайте ОКР. Мосгорсуд в ноябре удовлетворил исковые требования Зубкова об отказе в признании и исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру Зубкову

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