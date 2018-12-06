Спорт

ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру Зубкову
РИА Новости
03:53

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в Мосгорсуд апелляцию на решение по главе Федерации бобслея России Александру Зубкову, сообщается на сайте ОКР. Мосгорсуд в ноябре удовлетворил исковые требования Зубкова об отказе в признании и исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
РИА Новости03:53
с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление
, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.
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Российский политик
Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
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