с чего всё началось

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на постановление Мосгорсуда признать главу Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова

Спорт Спорт Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

Футбол Футбол «Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).

Футбол Футбол Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.

Спорт Спорт Биатлонист Латыпов опоздал на старт в Поклюке Российский биатлонист Эдуард Латыпов опоздал на старт индивидуальной гонки в Поклюке, что сказалось на его выступлении в Словении.

Футбол Футбол Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.

Хоккей Хоккей «Барыс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор» «Барыс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет в матче был открыт в середине первого периода.

Футбол Футбол «Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга "Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава.

Футбол Футбол Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.

Футбол Футбол Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.

Хоккей Хоккей Агент Шумакова: есть предложение от клуба НХЛ, ведём переговоры «Есть вариант в НХЛ, конкретное предложение, сейчас решаем, ведём переговоры», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Хоккей Хоккей Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Баскетбол Баскетбол «Спарта энд К» и «Инвента» проиграли, МБА одержала победу в Еврокубке «Спарта энд К» потерпела поражение от «Горжова» в матче женского Еврокубка. Видновчанки проиграли со счетом 68:83.

Футбол Футбол Джо Гомес пропустит шесть недель Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.