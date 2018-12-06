Спорт
В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова
В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу ЗубковаГазета.Ru12:41
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на постановление Мосгорсуда признать главу Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
Газета.Ru12:41
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с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.Росбалт09:28
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
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