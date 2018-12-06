Спорт

В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова
Газета.Ru
12:41

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на постановление Мосгорсуда признать главу Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
Газета.Ru12:41
с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление
, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.
Росбалт09:28

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Александр Юрьевич Зубков
Российский политик
Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
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