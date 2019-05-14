Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в ЕвропеИзвестия вчера в 22:17
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Экономика
Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Политика
В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина
Сегодня президент Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске, где посмотрит новейшее оружие, в том числе перспективный ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 06:43
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Футбол
Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Финансы
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за 4 месяца выросла на 11,9%
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 4 месяца 2019 года выросла на 13,5% - до 293,4 млрд рублей, сообщает банк.
Обновлено в 03:02
Финансы
Российские торги открылись ростом
Российские торги открылись ростом. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:13
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Кино
Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль
В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
Обновлено в 02:17
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву
В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Барселона» планирует обменять Коутиньо на Гризманна
Напомним, что минувшим летом Антуан Гризманн был близок к переходу в «Барселону», но в последний момент решил остаться в «Атлетико».
Обновлено в 03:58
Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика
Уголовное дело возбуждено в отношении учителя из города Кирово-Чепецка по подозрению в систематическом избиении ученика, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Обновлено в 04:36
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09