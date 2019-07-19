Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17Известия 08:18
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.РИА Новости07:45
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