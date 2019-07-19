Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17Известия 08:18
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.РИА Новости07:45
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Заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова уволили после его публичного рассказа о ужасных условиях лечения и низкой зарплате, он намерен обжаловать решение в суде, рассказал Sibnet.ru сам врач.
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Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде
Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
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Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
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В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
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Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Обновлено вчера в 16:19
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Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
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Космос
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».
Обновлено в 08:37
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
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Обновлено в 08:56
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
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Обновлено в 10:17
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
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Обновлено в 10:39
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Советник Зеленского уверен в «способности» гаранта «зачистить» Донбасс
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Обновлено в 06:55