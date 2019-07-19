МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Между Россией и Нидерландами проходят консультации по авиакатастрофе MH17, в результате которой погибли 298 человек. Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

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