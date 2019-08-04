Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательствеРБК вчера в 13:37

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать485
с чего всё началось

Вмешательство Запада в московские выборы прервало молчание МИД РФ обращением к США и ФРГ

МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Это связано с освещением незаконного митинга, который проходил в Москве 3 августа.
Политика Сегоднявчера в 13:39

Подробнее о событии

Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела

Газета.Ru03:11

Сенатор потребовал от Германии и США прекратить вмешиваться во внутренние дела России

Народные новости01:42

МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

ТАССвчера в 10:14

Дипломатов США и Германии уличили во вмешательстве в дела России

РЕН ТВвчера в 21:44

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

РБКвчера в 13:37

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России

РИА Новостивчера в 13:24

Москва обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России в связи с освещением акции 3 августа

Эхо Москвы01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Культура

Минкультуры проведет питчинг сериалов в сентябре

Министерство культуры проведет очную защиту проектов сериалов, претендующих на государственную поддержку.
Обновлено в 02:44
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Политика

Дело о взятке якобы в интересах Кличко открыто на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о взятке, которая якобы предлагалась в интересах киевского мэра Виталия Кличко.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Мэтью Перри продает пентхаус за $35 млн

Обновлено в 05:34
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Политика

В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Экономика

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Политика

Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан

Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.
Обновлено в 03:23
Общество

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь

Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море

Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности

Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Культура

В Волгоградской области к 75-летию Великой Победы пройдет фестиваль

Призовой фонд фестиваля составляют денежные гранты, бесплатные поездки на международные конкурсы-фестивали организатора, а также подарки от партнеров.
Обновлено в 01:25
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Спорт

Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 05:37
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Космос

В Млечном пути обнаружены следы первых звёзд Вселенной

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус из Германии

Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Технологии

«Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг

Жюри подчеркнуло успехи компании в сфере инновационного развития и качества услуг (по оценке клиентов), а также в области корпоративной социальной ответственности.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
Обновлено вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное