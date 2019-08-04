Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательствеРБК вчера в 13:37
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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с чего всё началось
МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Это связано с освещением незаконного митинга, который проходил в Москве 3 августа.Политика Сегоднявчера в 13:39
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Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
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Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Музыка
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Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности
Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
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Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
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В Волгоградской области к 75-летию Великой Победы пройдет фестиваль
Призовой фонд фестиваля составляют денежные гранты, бесплатные поездки на международные конкурсы-фестивали организатора, а также подарки от партнеров.
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Экономика
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В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
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В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
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Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
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США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей
Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
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