Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательствеРБК 04 августа в 13:37
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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с чего всё началось
МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Это связано с освещением незаконного митинга, который проходил в Москве 3 августа.Политика Сегодня04 августа в 13:39
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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
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