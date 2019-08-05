МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Это связано с освещением незаконного митинга, который проходил в Москве 3 августа.

с чего всё началось

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

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