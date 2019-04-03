В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном мореГазета.Ru 06:55

Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками.

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Россия не исключает возможности введения военно-технических мер.

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

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