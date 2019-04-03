Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном мореГазета.Ru 06:55

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Россия не исключает возможности введения военно-технических мер.
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Александр Грушко
Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками.
— Александр Грушко, российский дипломатИнтерфакс 05:51

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Россия готова принять дополнительные меры в ответ на возможные действия НАТО в Черном море

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В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

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