Армия и оружие

В МИДе назвали позором бомбежки Югославии НАТОИзвестия 05:10

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) назвали пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии в марте–июне 1999 года. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства, опубликованном в субботу, 23 марта. По мнению МИДа, у НАТО отсутствовали законные основания начать бомбежки.
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МИД России назвал пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии

Life.ruвчера в 09:18
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