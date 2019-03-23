Политика
В МИДе назвали позором бомбежки Югославии НАТОИзвестия 05:10
В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) назвали пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии в марте–июне 1999 года. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства, опубликованном в субботу, 23 марта. По мнению МИДа, у НАТО отсутствовали законные основания начать бомбежки.
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МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе
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