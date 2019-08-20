Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станцийРБК 06:36

По словам Рябков, все необходимые разъяснения инцидента уже были даны профильными структурами и на высшем уровне. Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
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с чего всё началось

В МИД РФ назвали добровольной передачу данных со станций мониторинга радиации

Операторы сообщили ОДВЗЯИ о проблемах со связью и сетью. Высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском Крае.
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