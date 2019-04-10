Армия и оружие

В МИДе России ответили на заявление Ханстмана об угрозе РФ авианосцамиИзвестия 17:11

Заявления посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана об угрозе РФ авианосцами США вызвали сожаления в российском МИДе. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Сергей Рябков
Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда 17:44

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