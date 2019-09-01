Политика
ИзвестияВ МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована. Кроме того, Шинковский добавил, что Варшава изменяет свой подход к вопросам истории.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера
Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
ТАСС 15:14
Общество
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия 15:40
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ 16:59
Авто
Как остановить машину, если водитель потерял сознание
Многие паникуют, но следует взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно. Остановить транспортное средство с МКПП.
SpeedMe 00:39
Авто
Названы топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
Letnews.ru 06:13
Здоровье
В Улан-Удэ открылось новое здание детской поликлиники
Восток-Телеинформ 20:48
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Происшествия
Фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину смягчили обвинение
Программисту Айдару Губайдулину, арестованному после участия в акции 27 июля, предъявлено окончательное обвинение, сообщил «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков.
Коммерсантъ 07:06
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 29 августа в 20:16
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости 10:40
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 11:58
Футбол
«Фиорентина» близка к покупке хавбека «Флуминенсе» Педро Абреу. Им интересовался ЦСКА
Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом интересуется ЦСКА. «МЮ» и «Реал» также рассматривали возможность приобретения игрока.
Sports.ru 18:20
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском 17:14
Армия и оружие
Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев
«Поскольку самолет с гиперзвуковым оружием на борту будет полностью замаскирован под Ил-76, обнаружить угрозу противникам будет почти невозможно», - говорится в материале издания.
ГЛАС.RU 06:05
Политика
Зеленский и Пенс встретятся в Варшаве
Вице-президент США Майкл Пенс запланировал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Польши.
News.ru 21:18