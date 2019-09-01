Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована. Кроме того, Шинковский добавил, что Варшава изменяет свой подход к вопросам истории.
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В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»

RT на русском21:16

МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»

РЕН ТВ20:54

Как Польша надеется на помощь США в переписывании истории

BaltNews.ee09:00

В МИД Польши заявили, что Россия не соответствует «исторической правде»

РИА Новости17:56

Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

Вести.Ru15:00

В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Известия19:01

Эксперты: Польша была жертвой Германии и СССР, и нужно донести миру правду о II Мировой войне (Polskie Radio, Польша) (Polskie Radio)

ИноСМИ02:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
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Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера

Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
ТАСС 15:14
Общество

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия 15:40
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС 12:58
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика

Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве

Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ 16:59
Авто

Как остановить машину, если водитель потерял сознание

Многие паникуют, но следует взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно. Остановить транспортное средство с МКПП.
SpeedMe 00:39
Общество

Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС

Газета.Ru 17:25
Авто

Названы топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке

Letnews.ru 06:13
Здоровье

В Улан-Удэ открылось новое здание детской поликлиники

Восток-Телеинформ 20:48
Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Армия и оружие

Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Происшествия

Фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину смягчили обвинение

Программисту Айдару Губайдулину, арестованному после участия в акции 27 июля, предъявлено окончательное обвинение, сообщил «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков.
Коммерсантъ 07:06
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В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 29 августа в 20:16
Космос

Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра

В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости 10:40
Авто

УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 11:58
Футбол

«Фиорентина» близка к покупке хавбека «Флуминенсе» Педро Абреу. Им интересовался ЦСКА

Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом интересуется ЦСКА. «МЮ» и «Реал» также рассматривали возможность приобретения игрока.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Политика

В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

RT на русском 17:14
Армия и оружие

Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев

«Поскольку самолет с гиперзвуковым оружием на борту будет полностью замаскирован под Ил-76, обнаружить угрозу противникам будет почти невозможно», - говорится в материале издания.
ГЛАС.RU 06:05
Политика

Зеленский и Пенс встретятся в Варшаве

Вице-президент США Майкл Пенс запланировал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Польши.
News.ru 21:18
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро

Газета.Ru 09:52
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