Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в ЕвропеРИА Новости 00:17
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Читать в источнике
Оценить319
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Авто
Opel представил гибридный кроссовер Grandland X
Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.
Обновлено в 02:58
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Златоусте взяли в заложники бригаду скорой помощи
«В правоохранительные органы города Златоуста поступило заявление об удержании нетрезвыми местными жителями в квартире одного из домов двух врачей «скорой медицинской помощи», прибывших по вызову к больному», – прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов
Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Авто
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв
Две модели Lada вошли в топ-3 самых продаваемых как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев 2019 года. Причём спрос на них ощутимо вырос.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва
Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.
Обновлено в 05:03
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Петербуржец провалился в яму с горячей водой по пути в детский сад
Местный житель Алексей Евлампиев провалился в яму с горячей водой, когда вел ребенка в детский сад.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Кино
Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов
Обновлено в 01:53
Гаджеты
IOS 12.3 добавило обновлённое приложение Apple TV
Помимо владельцев умных «яблочных» часов и Mac-устройств, новую версию получили и пользователи iOS и tvOS — 12.3 добавила обновлённое приложение Apple TV.
Обновлено в 02:32
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Гаджеты
Xiaomi случайно показала дешёвый флагман Redmi до анонса
Обновлено 12 мая в 04:09
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42