В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТОРИА Новости 25 июня в 06:51

Москва подтверждает подготовку заседания Совета Россия-НАТО, окончательной даты и повестки дня пока нет, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТО

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