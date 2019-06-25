Политика
В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТОРИА Новости 25 июня в 06:51
Москва подтверждает подготовку заседания Совета Россия-НАТО, окончательной даты и повестки дня пока нет, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество
Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:01
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
В пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проинформировали о том, что члены комитета 26 июня единогласно одобрили введение мер относительно строящихся газопроводов «Северный поток–2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 02:44
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей
Эрик Хаула в результате обмена перешел из «Вегаса» в «Каролину»
"Вегас" обменял нападающего Эрика Хаулу в "Каролину", информирует пресс-служба "Харрикейнз".
Обновлено в 01:18
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Общество
В Челябинске особняк с троном-унитазом продают за 80 миллионов рублей
Как сообщили на N1.RU, коттедж входит в тройку самых дорогих особняков, выставленных на продажу с помощью портала, еще два дорогостоящих коттеджа от 89 млн. рублей за штуку продаются в элитных поселках «Вавиловец» и «Западные Холмы».
Обновлено в 01:29
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Общество
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Футбол
В «Спартаке» определились с главной трансферной целью
В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 01:36
Наука
Ученые назвали легкий способ снижения давления
Добровольцы из первой группы ежедневно выпивали 250 мл свекольного сока, а из второй - такое же количество воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.
Обновлено в 00:46
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель
Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
«Аэрофлот» уже поднимал топливный сбор в ноябре 2018 года и в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено вчера в 00:34
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Культура
В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»
Обновлено в 01:08
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30