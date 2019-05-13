Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита ПомпеоГазета.Ru 02:52

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
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Помпео прилетит в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая

ТАСС02:54

Помпео прилетит в Сочи 14 мая

Московский Комсомолец02:43

Вопреки ожиданиям Госсекретарь США сегодня не приедет в Москву

Эхо Москвы02:30

СМИ сообщили об отмене визита Помпео в Москву

РИА Новости00:58

СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен

Аргументы недели00:14

Помпео неожиданно отменил визит в Москву

ТВ Центр01:39

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Интерфакс00:43
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HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Обновлено в 01:12
Футбол

«Ливерпуль» может приобрести Брандта

Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Общество

Тигрицу Тайгу вернут в Приморье

Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.
Обновлено в 02:51
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Авто

Volkswagen разработает новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Зенит» показал ЦСКА чемпионскую игру

В воскресенье, 12 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата страны разгромил ЦСКА на своём поле.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Спорт

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Столичные ветклиники снизили цены на чипирование животных

Установить микрочип домашнему питомцу до 31 июня все желающие смогут со скидкой в 20 процентов в 26 государственных ветеринарных клиниках Москвы.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Три легковушки и маршрутка столкнулись в Саратове, есть пострадавшие

Два человека получили травмы после ДТП с участием трех автобусов и маршрутки в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В Латвии стартуют военные учения НАТО

Пресс-служба Национальных вооружённых сил Латвии сообщила, что 13 мая в республике стартуют военные учения НАТО Summer Shield XVI.
Обновлено вчера в 18:28
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Экономика

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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