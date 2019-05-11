Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском вчера в 17:14

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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США отказали в визе нескольким делегатам от России

Эхо Москвы03:00

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ruвчера в 17:19

США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАССвчера в 18:51

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъвчера в 18:00

В МИДе заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБКвчера в 17:45

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русскомвчера в 18:36

МИД РФ призвал ООН перенести конференцию по ДНЯО из США

Известиявчера в 20:25
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Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Футбол

Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»

Обновлено в 04:38
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Здоровье

Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики

Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Киев обвинил Москву в блокировании Чёрного моря

Корабли Военно-морских сил России регулярно блокируют значительную часть акваторий Чёрного и Азовского морей, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.
Обновлено в 08:51
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Культура

Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым

Обновлено в 06:26
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Авто

Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки

Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Дагестане сель повредил более ста домов

Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»

В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено в 08:10
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Музыка

Глеб Самойлов: «Я постмодернистом родился в городе Асбесте»

14 мая в клубе «Город» в Москве состоится панк-шоу Глеба Самойлова, лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова и московского поэта Андрея Родионова — «Панк-лирика».
Обновлено в 08:54
Происшествия

«Аэрофлот» массово отменяет рейсы Superjet 100

"Аэрофлот" массово отменяет рейсы с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 08:50
Авто

И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии

Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
Обновлено в 06:35
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
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