Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском вчера в 17:14
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США
RT на русскомвчера в 18:36
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Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Обновлено в 04:38
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Здоровье
Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики
Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в блокировании Чёрного моря
Корабли Военно-морских сил России регулярно блокируют значительную часть акваторий Чёрного и Азовского морей, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.
Обновлено в 08:51
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Культура
Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
Обновлено в 06:26
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Авто
Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки
Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»
В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено в 08:10
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Музыка
Глеб Самойлов: «Я постмодернистом родился в городе Асбесте»
14 мая в клубе «Город» в Москве состоится панк-шоу Глеба Самойлова, лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова и московского поэта Андрея Родионова — «Панк-лирика».
Обновлено в 08:54
Происшествия
«Аэрофлот» массово отменяет рейсы Superjet 100
"Аэрофлот" массово отменяет рейсы с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 08:50
Авто
И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии
Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
Обновлено в 06:35
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26