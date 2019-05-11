Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском 17:14
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Доренко похоронят на Троекуровском кладбище
Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Кино
«Мстители 4: Финал» сокрушил «Брата Баджранги» в Индии
Стоит отметить, что "Мстители 4: Финал" вышел в Индии на значительно меньшем количестве экранов, чем фильмы местного производства - 2800 против традиционных для болливудских блокбастеров 4000 - 4500 экранов.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках
Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Политика
Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит
Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток
В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Здоровье
Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?
Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Политика
В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР
"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
Обновлено в 09:37
Технологии
Программу «Пригласи друга» в World of Warcraft закроют и переработают
Blizzard объявила, что популярная программа «Пригласи друга» в World of Warcraft прекратит свою работу.
Обновлено в 17:08