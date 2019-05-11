Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском 17:14

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАСС18:51

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русском18:36

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБК17:45

США отказались пускать россиян на конференцию по ядерной безопасности

Lenta.ru17:38

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъ18:00

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ru17:19

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

РИА Новости16:58
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Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Обновлено в 06:31
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Кино

В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Кино

«Мстители 4: Финал» сокрушил «Брата Баджранги» в Индии

Стоит отметить, что "Мстители 4: Финал" вышел в Индии на значительно меньшем количестве экранов, чем фильмы местного производства - 2800 против традиционных для болливудских блокбастеров 4000 - 4500 экранов.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках

Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено в 14:26
Политика

Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит

Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток

В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Здоровье

Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?

Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Александр Елесин стал игроком «Калгари»

Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Политика

В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР

"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

Обновлено в 09:37
Технологии

Программу «Пригласи друга» в World of Warcraft закроют и переработают

Blizzard объявила, что популярная программа «Пригласи друга» в World of Warcraft прекратит свою работу.
Обновлено в 17:08
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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