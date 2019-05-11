Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском вчера в 17:14
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США
RT на русскомвчера в 18:36
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Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Авто
Пожар уничтожил съемочную площадку сериала HBO
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Энергетика
«Нафтогаз Украины» за четыре месяца направил в бюджет $1,4 млрд налогов
С начала текущего года группа "Нафтогаз Украины" перечислила в госбюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом
Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
«Ювентус» может пригласить Покеттино на пост главного тренера
"Ювентус" может пригласить Маурисио Покеттино на пост главного тренера, если он уйдет из "Тоттенхэма", информирует Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.
Обновлено в 02:44
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
Обновлено 09 мая в 13:05
Политика
Помпео намерен встретиться с Путиным
Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Космос
Blue Origin представила лунный посадочный модуль
Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено вчера в 15:06