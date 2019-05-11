Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском вчера в 17:14
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США
RT на русскомвчера в 18:36
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Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы арестован в Испании
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа задержан в Испании по подозрению в коррупции, 10 мая передает пресс-служба испанской полиции.
Обновлено вчера в 15:56
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Авто
Новый купе-кроссовер Kia показали на первых рендерах
Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Путин выразил соболезнования семье Доренко
Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста, скончавшегося в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Миллион других видов оказались на угрозе вымирания из-за человека
Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека и изменения климата, следует из доклада ООН.
Обновлено 08 мая в 10:33
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Общество
Площадь лесных пожаров превысила 44 тысячи га
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Обновлено вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото
Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram архивное семейное фото в честь Дня Победы.
Обновлено в 01:04