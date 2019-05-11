Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатамRT на русском 17:14

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русском18:36

США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАСС18:51

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъ18:00

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБК17:45

МИД РФ призвал ООН перенести конференцию по ДНЯО из США

Известия20:25

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ru17:19

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

РИА Новости16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Обновлено в 20:19
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Гаджеты

Стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S снизилась до $293

Как известно, аппарат Xiaomi Mi Mix 2S был презентован в 2018 году. Сейчас компания решила снизить стоимость данного устройства.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Энергетика

Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии

Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала взрослую дочь

Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой

Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Игры

Для Е3 2019 стало известно расписание конференций

Три дня, посвященные игровой индустрии Уже через месяц двери откроет крупнейшая выставка игровых достижений, Е3 2019.
Обновлено в 19:00
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено вчера в 21:25
Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

Обновлено в 15:07
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Космос

На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях

Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено 08 мая в 20:48
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Медики перечислили меры профилактики при астме в летний период

Медики из Американской Ассоциации Лёгких предупредили об обострении астмы в летний период.
Обновлено в 05:01
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено в 13:17
Авто

Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк

Обновлено в 17:05
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Специалисты iFixit разобрали новый смартфон Google Pixel 3A

Обновлено в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное