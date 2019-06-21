Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людейRT на русском 09:30

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — указывается
 в сообщении.
RT на русском09:30

Подробнее о событии

МИД России рекомендовал гражданам нашей страны, которые находятся в Грузии, избегать мест массового скопления людей

Эхо Москвы10:00

МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять бдительность в Грузии из-за протестов

Коммерсантъ09:55

Ростуризм не увидел оснований для совета российским туристам не ехать в Грузию

Интерфакс10:18

В МИД порекомендовали россиянам избегать мест массового скопления людей в Грузии

ТАСС09:37

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

RT на русском09:30

МИД рекомендовал гражданам России в Грузии избегать мест массового скопления людей

Говорит Москва09:29

МИД рекомендует россиянам не терять бдительности в Грузии

Вести.Ru09:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Общество

8 владимирских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 06:05
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Обновлено в 09:08
Политика

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Google перестанет выпускать планшеты

Google прекратит производство планшетов и сосредоточит свои усилия на традиционных ноутбуках, таких как Pixelbook.
Обновлено в 04:53
Политика

Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Музыка

София Ротару выступит в России после долгого перерыва

Обновлено в 03:01
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом

По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека.
Обновлено в 10:48
Политика

Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

Сульшер согласился отпустить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Урал» выкупит Панюкова у «Зенита» за 300 тысяч евро

По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера 21-летнего форварда составит 300 тысяч евро.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Политика

Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ

В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной

В минувший четверг стало известно, что бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман снова станет отцом.
Обновлено в 10:31
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Общество

Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter

Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное