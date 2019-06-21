Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людейRT на русском 09:30
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД.
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«Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.RT на русском09:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
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Обновлено в 04:12
Политика
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Обновлено в 10:42
Политика
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