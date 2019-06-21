В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людейRT на русском 09:30

с чего всё началось

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД.

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

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