Политика

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатамРИА Новости вчера в 16:58

Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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США отказали в визах нескольким российским делегатам

Эхо Москвывчера в 21:06

США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАССвчера в 18:51

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ruвчера в 17:19

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБКвчера в 17:45

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русскомвчера в 18:36

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъвчера в 18:00

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

РИА Новостивчера в 16:58
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Хоккей

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено вчера в 17:07
Кино

Ушел из жизни сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Сарджент стал популярным после выхода в свет фильмов о "Человеке-пауке", а также картине "Обыкновенные люди" и "Джулия", за последний ему дали "Оскар".
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель призвал ее поддержать усиление санкций в отношении РФ из-за решения Москвы выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:21
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций

Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 10:07
Здоровье

Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите

Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено 09 мая в 22:35
Культура

Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов

В Иркутске скончался режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры

Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

Заявлено о появлении палубной версии китайского «аналога Су-35»

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено вчера в 06:58
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