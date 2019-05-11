Политика
В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатамРИА Новости вчера в 16:58
Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США
RT на русскомвчера в 18:36
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Хоккей
Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
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Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина
Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
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Кино
Ушел из жизни сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Сарджент стал популярным после выхода в свет фильмов о "Человеке-пауке", а также картине "Обыкновенные люди" и "Джулия", за последний ему дали "Оскар".
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Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель призвал ее поддержать усиление санкций в отношении РФ из-за решения Москвы выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций
Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Здоровье
Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите
Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено 09 мая в 22:35
Культура
Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов
В Иркутске скончался режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры
Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Заявлено о появлении палубной версии китайского «аналога Су-35»
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58