Политика

В МИД прокомментировали смену посла в БелоруссииСвободная Пресса 07:30

Смена российского посла в Белоруссии является нормальным ходом, на отношения двух стран следует смотреть с «оптимизмом». Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
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В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

Газета.Ru05:20

В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии

РБК02:15

МИД РФ: смена посла в Белоруссии не означает кризис в отношениях

Коммерсантъ03:00

В МИД прокомментировали смену посла в Минске

РИА Новости02:53

В российском МИДе назвали смену посла в Белоруссии нормальной дипломатической практикой

Эхо Москвы06:02

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

ТАСС01:24

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

RT на русском01:18
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Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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