Политика
В МИД прокомментировали смену посла в БелоруссииСвободная Пресса 07:30
Смена российского посла в Белоруссии является нормальным ходом, на отношения двух стран следует смотреть с «оптимизмом». Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
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Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Обновлено в 03:30
Спорт
Зубы, очки, соцсети и Форрест Гамп. Юрген Клопп – о популярных запросах с его именем в Google
Формат необычный – вместо классических вопросов тренер «Ливерпуля» отвечал на самые популярные запросы Google, связанные с ним.
Обновлено в 06:00
Политика
Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в Европарламенте
«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», — написала Пескова в Instagram.
Обновлено в 05:36
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
«Сразу и не узнать»: Алена Шишкова кардинально сменила цвет волос
Алена Шишкова улетела на Мальдивы и оттуда поделилась с фолловерами новым фото, на котором предстала с другим цветом волос.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский вернет закон об ответственности за незаконное обогащение
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации вернет в действие закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Футбол
Мбаппе дисквалифицирован на три игры
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна".
Обновлено в 07:32
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Политика
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Джастин Бибер заходит на страничку Селены Гомес в Instagram! И у нас есть доказательства
Джастин Бибер (24) и Хейли Болдуин (22) женаты полгода, но фанаты бывшей певца Селены Гомес до сих пор не могут оставить молодоженов в покое.
Обновлено в 04:23
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Обновлено в 05:54
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Депутаты Верховной рады придумали способ увеличить численность армии Украины.
Обновлено в 04:17
Авто
В ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem в 2019 году
В свою очередь, первое знакомство с публикой пройдет до конца года, однако разработчики заинтересованы также в скорейшем начале продаж эмиратского внедорожника Al Reem.
Обновлено в 03:53
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56