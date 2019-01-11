с чего всё началось

14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно.

Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией

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